В России продолжают взрываться боеприпасы на складе под Рязанью, где возник пожар

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, частота взрывов на артиллерийских складах в Рязанской области, где 7 октября вспыхнул пожар, усилилась до трех в минуту. Тысячи жителей были эвакуированы, а количество пострадавших от взрывов уже увеличилось до восьми.

Также известно, что в результате чрезвычайного происшествия сгорело более 20 зданий в двух населенных пунктах. В области в связи с данными событиями ввели режим чрезвычайной ситуации.

"По состоянию на 06:00 8 октября, взрывы продолжаются с большой интенсивностью - раз в 20 секунд или три взрыва в минуту", - сообщили российские спасатели.

Пожар, возникший на складе с боеприпасами, перебросился на соседние поля. Для ликвидации огня была создана большая группа спасателей и военных. Однако процесс тушения пожара осложнялся постоянными взрывами.

В двух населенных пунктах рядом со складом уже сгорело 21 здание.

Представители Министерства здравоохранения РФ в регионе сообщили, что число пострадавших возросло до восьми человек.

"Еще двоим медицинская помощь была амбулаторно оказана в больнице. В стационарах по-прежнему находятся пять человек", - сообщила представительница ведомства.

Все госпитализированные - местные жители, они находятся в состоянии различной степени тяжести. Также в больнице находится семейная пара, которую доставили туда сразу после возгорания. Один человек в тяжелом состоянии в реанимации.

В Генпрокуратуре РФ рассказали, что из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров было эвакуировано более 2300 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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