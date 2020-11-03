В понедельник, 2 ноября 2020 года, центр австрийской столицы охватила дикая паника из-за теракта, который поставил на уши всю Вену

В ходе расследования, стало известно, что один из вооруженных преступников имел исламскую веру.

Об этом сообщают на канале "Hyser" в YouTube.

Так, на днях центр австрийской Вены накрыла дикая паника и громкая стрельба, в результате которой пострадало, минимум, три гражданина. Сообщается, что злоумышленники напали на ресторан, синагогу, а также на еврейский центр, открыв там огонь.

Позже в сеть попала информация о том, что, как минимум, один из нападавших имел исламскую веру. Помимо всего прочего, глава Министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что теракт лишил жизни, как минимум, трех граждан.

По словам главы Министерства внутренних дел, настолько сложной и небезопасной ситуации не было в Австрии уже много десятилетий. Также позже стало известно, что недавно исламского террориста застрелили сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские утверждают, что на террористе был одет пояс, к которому была прикреплена взрывчатка. Также глава МВД уточнил, что нападение лишило жизней трех человек, а ранило еще 15-ти. Известно, что в число погибших входило двое мужчин, а кроме них там была еще одна женщина.

На данный момент также известно, что граждане, которые стали свидетелями злостного теракта, передали представителям правоохранительной службы Австрии более 20 тысяч видеозаписей. Именно на них видны все детали, которые как-либо помогут полицейским с поиском преступников.

Полиция продолжает расследовать дело с нападением, ища возможного сообщника, с которым террорист совершил вооруженное действие. Операция по поимке преступников на данный момент продолжается, в ней принимают участие много правоохранителей города и военнослужащие.

Напомним, что в Ницце внезапно произошел теракт, который устроил неизвестный человек.

Как сообщала Politeka, в аэропорту имени Ататюрка в турецком Стамбуле произошел теракт.

Также Politeka писала, что стало известно, что теракт в аэропорту Стамбула направлен против попыток Турции наладить отношения с Израилем и РФ.