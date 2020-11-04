Контроль соседней Беларуси глава РФ пытается осуществлять через управление разведкой, медиа и социумом

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Прямой".

По его мнению, президент России Владимир Путин надеется реализовать в Беларуси сценарий оккупации без войны, который ему не позволили воплотить на украинском Донбассе.

По его словам, лидер страны-агрессора ради этой цели пытается управлять белорусской разведкой, медиа и обществом.

"Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится… Он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси", – отметил дипломат, добавив, что такой сценарий готовили для Донбасса.

Он пояснил, что сейчас очень важно, чтобы голос белорусов был бы услышан во всем мире.

"Мы видим, что правительство в Беларуси сейчас еще не побеждено. Очень важно, чтобы голос белорусов был бы услышан. Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским союзом. Все, что они хотят, – это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны этого также придерживаться и помогать им в этом", – добавил Волкер.

Напомним, в США нашли лазейку, как принять Украину в НАТО и вернуть Донбасс.

Как Politeka писала, что Волкер объяснил, почему мир так медленно реагировал на аннексию Крыма.

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