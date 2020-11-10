В Польше готовятся к полному отказу от российского газа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, в Польше хотят полностью заменить российский газ поставками сжиженного природного газа.

Известно, что Варшава собирает флот для СПГ из США, а прибыль России обвалится после потери крупного рынка в ЕС. Польша готовится к прекращению поставок российского газа с 2023 года.

Таким образом, Россия продолжает терять европейские рынки один за другим, сокращая объем экспортной выручки и прибыли федерального бюджета. В частности, 10 миллиардов кубометров голубого топлива из РФ планируют заменить американским СПГ.

В рамках программы формирования флота газовозов госкомпания PGNiG зафрахтовала два СПГ-танкера в Норвегии на 10 ближайших лет. Каждый может вместить 174 тысяч кубометров СПГ. К моменту завершения договора с "Газпромом" импорт СПГ из США должен составить 60% от потребностей Польши (19 млрд кубометров).

В Польше отметили, что уже через два года портфель контрактов будет включать почти 10 млрд кубометров в год, а это лишь немного ниже, чем объемы действующих соглашений с "Газпромом".

Напомним, Германия променяла российский газ и лишила "Северный поток-2" привилегий: детали экономического удара по РФ.

Как писала Politeka, "Северный поток-2" полностью провалился, в РФ сообщили о главных просчетах.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.