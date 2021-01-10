Сын президента Беларуси Александра Лукашенко отчитал своего отца

Так, Николай Лукашенко рассказал в эфире "Россия 1", что президент Беларуси отказывался выполнять предписания врачей, когда заболел коронавирусной инфекцией летом прошлого года.

Сам Лукашенко в июле говорил, что болезнь у него протекала бессимптомно.

По словам Николая Лукашенко, глава государства отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей. После такого поведения 16-летний парень отчитал Лукашенко и назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто".

"Он не делает то, что необходимо делать. Когда говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры, не из прекрасного далека, а, можно сказать, из соседней палаты – что будет, если не делать. От этого только усиливается его отторжение методов лечения просто в геометрической прогрессии", - признался сын.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией, она протекала у него бессимптомно. Болезнь президент перенес на ногах. В начале пандемии COVID-19 белорусский лидер называл болезнь "психозом", призывал лечиться от нее водкой и трудотерапией.

Напомним, силовики Лукашенко начали стрельбу, протесты в Беларуси разгорелись с новой силой.

Как сообщала Politeka, Лукашенко слетел с катушек и жестко высказался о больном Зеленском.