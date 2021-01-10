Сын президента Беларуси Александра Лукашенко отчитал своего отца
Так, Николай Лукашенко рассказал в эфире "Россия 1", что президент Беларуси отказывался выполнять предписания врачей, когда заболел коронавирусной инфекцией летом прошлого года.
Сам Лукашенко в июле говорил, что болезнь у него протекала бессимптомно.
По словам Николая Лукашенко, глава государства отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей. После такого поведения 16-летний парень отчитал Лукашенко и назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто".
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"Он не делает то, что необходимо делать. Когда говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры, не из прекрасного далека, а, можно сказать, из соседней палаты – что будет, если не делать. От этого только усиливается его отторжение методов лечения просто в геометрической прогрессии", - признался сын.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией, она протекала у него бессимптомно. Болезнь президент перенес на ногах. В начале пандемии COVID-19 белорусский лидер называл болезнь "психозом", призывал лечиться от нее водкой и трудотерапией.
Напомним, силовики Лукашенко начали стрельбу, протесты в Беларуси разгорелись с новой силой.
Как сообщала Politeka, Лукашенко слетел с катушек и жестко высказался о больном Зеленском.