Насколько высоки шансы развертывания масштабной войны с Россией? Военный эксперт Олег Жданов в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» объяснил, что российская армия не имеет резерва, а потому сил агрессору хвалит лишь на нанесение первого удара.

Гость программы анализирует, какие военные силы РФ может представить на различных направлениях.

Прежде всего он говорит о таджикском направлении. В случае конфликта с «Талибаном» и движением в сторону Таджикистана, Москва выставит 72-ю часть «железной» Самаро-Ульяновской дивизии. «По документам с 2019 года – это уже армия. Но как было 10 тысяч, так и осталось», - отмечает он и добавляет, что это единственные военные силы на этом фронте.

Жданов утверждает, что на самом деле проблем с комплектованием армии у Российской Федерации даже больше, чем у Украины. «Согласно Закону РФ Вооруженные Силы – это миллион человек, а сухопутные войска - 400 тысяч», - сообщает он. В то же время в течение 2018-2019 годов президент России в приоритет поставил Росгвардию, ее формирование и укомплектование: сейчас она насчитывает 400 тысяч военных. В частности, она пополнилась благодаря большому количеству контрактников и сейчас является доминантной в военном плане.

Росгвардии согласно указу Путина теперь подчиняются и Вооруженные силы Российской Федерации. «Поэтому процент комплектования контрактниками сегодня очень низкий, гораздо ниже, чем у нас», - объясняет военный эксперт. Он также сообщает, что Москва каждый раз увеличивает призыв, уже даже крымчане отбывают военную службу на всей территории государства.

В то же время Государственная Дума РФ издала указ о том, что и срочников можно направлять в Сирию, а сейчас к этому же агитирует и Беларусь. Жданов отмечает, что неспособность срочников выстоять в Сирии - всем понятный факт. В сфере явки в военкомат Россия тоже имеет больше проблем, чем Украина. Эксперт отмечает, что руководство РФ сейчас вводит высокие штрафы и усиливает ответственность за уклонение от службы.

Напоминаем, Жданов рассказал, как проверка российской армии привела к падению рубля.

Ранее Politeka сообщала о том, что Жданов поставил неутешительный диагноз украинской военной системе.