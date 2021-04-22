Военный конфликт на Донбассе – это уже давно дело не только Украины и России, здесь задействованы многие страны. Некоторые наблюдатели считают, что его нынешнее нарастание может привести к Третьей Мировой войне.

Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог, юрист, военный эксперт, глава негосударственной организации «Центр военно-правовых исследований» Александр Мусиенко.

«На все провокационные российские видеоролики никто из наших западных партнёров не поддался, не стал поддерживать милитаристскую риторику. Байден, мне кажется, предлагает деэскалацию конфликта. Но США – не такая страна, руководством которой можно манипулировать. Они не могут терять свою репутацию», - говорит гость программы.

Байден, по его мнению, обязан делать некоторые вещи – в частности, наращивать военное присутствие в Европе. Скорее всего, оно увеличится в Румынии. Эта страна серьёзно продвинулась в деле военного сотрудничества с США.

«Я думаю, этим летом в Чёрном море пройдут очень серьёзные учения. Это – мера по сдерживанию. Но Байден даёт корабля команду «стоп», чтобы они не шли в Чёрное море. Он заявляет, что Россия нарушает международное право, и США поддерживают суверенитет Украины – но при этом не закрывает полностью дверь», - отмечает Александр Мусиенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказался по поводу военных кораблей НАТО.

Также Мусиенко объяснил, почему захват Крыма Россией – это именно аннексия, а не оккупация.



