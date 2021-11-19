Ушла из жизни известная актриса, которая снималась в фильмах именитых режиссеров - на ее счету более 100 ролей, в Сети выразили соболезнования по поводу кончины звезды.
Не стало известной актрисы Нины Агаповой известной своей работой с именитыми режиссерами Эльдаром Рязановым и Леонидом Гайдаем. О смерти звезды стало известно из Фейсбук режиссера Сергея Капкова, передает Politeka.net.
Актрисе было 95 лет, причина смерти не раскрывается. Также неизвестна дата похорон. О Нине Агаповой отзываются, как об остроумной и самоироничной женщине, она умела себя подать с достоинством и рождена звездой с большой буквы. Однако в советском кино она играла лишь эпизодические роли.
В Сети выразили соболезнования по поводу кончины артистки:
"Вечная память", "оххх... как жаль...", "Аристократизм, как говорила моя бабушка - «порода». Сейчас таких нет. Светлая память", "Боже.... как жаль... Жаль, что ушла.... Жаль, что недооценили.... Жаль, что ниточек, связывающих одну эпоху с другой, практически не осталось... Светлая память и царствие небесное".
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Отметим, Нина Агапова родилась в Москве в 1926 году. Она получила актерское образование во ВГИКе.
Сниматься актриса начала в 50-х, на счету - более ста ролей, а наиболее всего она известна по фильмам «12 стульев», «Дайте жалобную книгу», «Воскресенье» и многих других.
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