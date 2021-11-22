На 29 году жизни внезапно умер известный актер Джои Морган, сыгравший главную роль в американском комедийном фильме ужасов "Скауты против зомби".

Как пишет Politeka.net, о смерти молодого актера сообщила его коллега по фильму "Взрослые игры" Зои Дойч в своем Instagram.

"Покойся с миром Джои. Глубоко добрый, талантливый, особенный человек. Мы любим тебя 💔", - написала актриса.

Заметим, что пост в социальных сетях Зои Дойч выложила сегодня, однако ни точная дата, ни причина смерти молодого актера пока неизвестны. Зрители знают Джои Моргана благодаря ролям в лентах "Скауты против зомби", "Взрослые игры" ("Цветок"), "Напарники", "Сьерра Берджесс – неудачник" и другим.

В комментариях к посту Дойч многие не могут поверить в смерть 28-летнего талантливого актера.

"Мне очень жаль вашей потери. Я шлю свои соболезнования и большую любовь. Пусть его память будет благословеной ❤ ️", "Это просто разбило мое сердце", "Он был таким милым парнем", "это ужасно, он был таким замечательным в "Цветке", " этот фильм был абсолютной жемчужиной. Его талант оценили и так любили, так грустно понимать, что его нет", "💔 Это безумно больно слышать. Такой прекрасный человек и талант 💔", "Что ?? 😵 ", "Наш город в трауре. Мы навсегда запомним тебя Джои ❤️", - написали в сети.

На пост Зои Дойч откликнулся сын Арнольда Шварценеггера Патрик: "Что?!? Нет. Такая веселая яркая звезда, когда я с ним работал. Ого. Это ужасно".

Ранее Politeka писала, что не стало звезды советских фильмов: "Не верится, что его больше нет".

Напомним, что выяснилась причина внезапного ухода из жизни известного актера, ему было всего 42: "Миша, прости".

A еще Politeka сообщала, что остановилось сердце актрисы Нины Руслановой: фильмы с ее участием стали легендой.