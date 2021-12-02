Умер один из самых популярных бельгийских артистов Великий Жожо - его восхваляли за актерский талант и узнаваемый голос с хрипотцой.

Об этом сообщает RTBF со ссылкой на подтверждение от представителя певца. Причиной названа длительная болезнь, в результате которой Жожо летом прошлого года был вынужден навсегда уйти со сцены.

Итало-бельгийский певец Клод Барзотти с теплотой вспомнил своего коллегу Великого Жожо и признался, что глубоко опечален, ведь лишь две недели назад они видели друг друга.

"Именно эта пандемия убила его. До пандемии, в свои 85 лет, он все еще плавал по часу каждый день. Я завидовал, когда кто-то старше меня жил полной жизнью. Я позвонил ему в пятницу и услышал, что что-то не так. Он почти не мог говорить и двигаться, все тело болело. Вчера вечером меня вызвали, чтобы сказать, что ему осталось жить всего несколько дней...", - отметил Клод.

Настоящее имя Жожо - Жюль Жан Воттенберген. Родился он 6 июля 1936 года в престижном Икселе. В шестнадцать бросил школу. Служил в армии - барабанщиком в оркестре авиабазы.

В 1972-м записал одну из своих самых известных песен - Le Tango du Congo. Последний свой альбом он выпустил в 2018-м и навсегда покинул сцену.

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