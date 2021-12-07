Одна из первых бразильских топ-моделей и одна из первых моделей, начавших активно сниматься в "мыльных операх" Мила Морейра скончалась на 73-м году жизни в Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает издание g1 со ссылкой на подтверждение из госпиталя Copa Star. Звезды не стало в понедельник, 6 декабря, рано утром. Однако причина смерти журналистам неизвестна, представители Морейры не дают никаких комментариев.
Известно, что женщина попала на прошлой неделе в госпиталь и там остановилось ее сердце, но врачи не дают никаких комментариев.
Начав карьеру модели еще подростком, Морейра добилась успехов с компанией "Родиа", была первой бразильянкой, получившей высокий статус топ-модели. Это дало девушке возможность подняться на подиум и показать себя перед модельерами в Соединенных Штатах.
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Пройдя пробы благодаря эффектной внешности, она перешла из разряда ассистенток в актрисы. Позднее Морейра признавалась, что является "первой ласточкой" среди моделей в сериалах.
Она дебютировала на экранах в 1979-м, и нескольких фильмах. В том числе - в хорошо известных "Новая жертва" и "Жестокий ангел".
Напомним, что в Риге скончался Мартиньш Браунс, советский, латвийский композитор и мультиинструменталист.
Как сообщала Politeka, скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча.
Также Politeka писала, что актер мыльных опер Лоренцо Ламас рассказал о смерти своей матери, актрисы Арлин Кэрол Дал.