По ней будут бесконечно скучать

Одна из первых бразильских топ-моделей и одна из первых моделей, начавших активно сниматься в "мыльных операх" Мила Морейра скончалась на 73-м году жизни в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает издание g1 со ссылкой на подтверждение из госпиталя Copa Star. Звезды не стало в понедельник, 6 декабря, рано утром. Однако причина смерти журналистам неизвестна, представители Морейры не дают никаких комментариев.

Известно, что женщина попала на прошлой неделе в госпиталь и там остановилось ее сердце, но врачи не дают никаких комментариев.

Начав карьеру модели еще подростком, Морейра добилась успехов с компанией "Родиа", была первой бразильянкой, получившей высокий статус топ-модели. Это дало девушке возможность подняться на подиум и показать себя перед модельерами в Соединенных Штатах.

Пройдя пробы благодаря эффектной внешности, она перешла из разряда ассистенток в актрисы. Позднее Морейра признавалась, что является "первой ласточкой" среди моделей в сериалах.

Она дебютировала на экранах в 1979-м, и нескольких фильмах. В том числе - в хорошо известных "Новая жертва" и "Жестокий ангел".

Напомним, что в Риге скончался Мартиньш Браунс, советский, латвийский композитор и мультиинструменталист.

Как сообщала Politeka, скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча.

Также Politeka писала, что актер мыльных опер Лоренцо Ламас рассказал о смерти своей матери, актрисы Арлин Кэрол Дал.