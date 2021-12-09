Известный бас-гитарист и продюсер Робби Шекспир, более известный под псевдонимом Басспир, скончался в США - он работал с одними из самых известных американских звезд.

Об этом сообщает издание Deadline. 68-летний музыкант умер в одной из больниц американского штата Флорида после проведенной операции на почках.

"Нам грустно слышать о кончине Робби Шекспира, пионера культуры и одного из величайших басистов, когда-либо появлявшихся на сцене. Счастливы, что у него есть десятилетия музыки, чтобы почтить его память, которая будет жить вечно. Покойся с миром", - отметили коллеги музыканта из звукозаписывающей компании, с которой он сотрудничал.

Роберт Уоррен Дейл Шекспир родился 27 сентября 1953 года в Кингстоне в музыкальной семье и рано себя проявил, как музыкант.

Басспир сотрудничал с Питером Тошем, Yellowman, Black Uhuru, Миком Джаггером, Бобом Диланом, Джексоном Брауном, Джо Кокером, Синди Лопер, Йоко Оно, Грейс Джонс, Стингом, Мадонной, Бритни Спирс, U2 и множеством других известных музыкальных деятелей.

Более того, он дважды был награжден премией "Грэмми".

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