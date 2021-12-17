Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Кинотеатр.ру.
Так, стало известно, что 16 декабря ушла из жизни известная советская и российская актриса театра и кино Елена Наумкина в возрасте 73 лет. Актриса засветилась в фильме "Ирония судьбы.", где играла роль буфетчицы.
Также, она известна по ролям в фильмах: "Путь", "Принц и нищий", "Возвращение будулая", и картина, в которой она сыграла в главной роли "Ожидание".
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
"Почти как в Игре в кальмара": на "Мастер Шеф" произошел кардинальный поворот, команд больше нет
В Квартале 95 перед украинцами неожиданно предстал известный российский певец: "Такого, друзья, вы еще не слышали"
Тина Кароль засветила интерьер своего особняка под Киевом и с кем живет: гирлянды и необычный портрет
Олега Винника в гримерке засняли с его "тайной женой"-блондинкой: "Ну наконец-то"
Причина смерти пока не называется.
Елена Алексеевна Наумкина родилась 24 мая 1948 года. По окончании Высшего театрального училища имени Щукина в 1971 году была принята в труппу МХАТ. После раздела учреждения на два коллектива — служила в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. Там Наумкина проработала до 2007 года.
В сети поклонники актрисы оставили комментарии, где поражены случившемуся с Еленой Наумкиной.
Ранее сообщалось, оборвалась жизнь знаменитой актрисы, красотой которой восхищался весь мир: "Была силой природы"
Также, вскрылись трагические подробности ухода из жизни знаменитой актрисы: "Умоляли, чтобы ее положили в реанимацию"
Politeka рассказывала, оборвалась жизнь звезды шоу "Танцы со звездами", друзья потрясены: "Как же так, еще совсем молодая..."