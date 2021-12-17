Стало известно, что из жизни ушла известная актриса, которая играла в легендарном фильме "Ирония судьбы или с легким паром" Елена Наумкина.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Кинотеатр.ру.

Так, стало известно, что 16 декабря ушла из жизни известная советская и российская актриса театра и кино Елена Наумкина в возрасте 73 лет. Актриса засветилась в фильме "Ирония судьбы.", где играла роль буфетчицы.

Также, она известна по ролям в фильмах: "Путь", "Принц и нищий", "Возвращение будулая", и картина, в которой она сыграла в главной роли "Ожидание".

Причина смерти пока не называется.

Елена Алексеевна Наумкина родилась 24 мая 1948 года. По окончании Высшего театрального училища имени Щукина в 1971 году была принята в труппу МХАТ. После раздела учреждения на два коллектива — служила в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. Там Наумкина проработала до 2007 года.

В сети поклонники актрисы оставили комментарии, где поражены случившемуся с Еленой Наумкиной.

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