Скончался известный российский и советский актер Владимир Татосов, прославившийся благодаря роли в «Шерлоке Холмсе» и «Соломенной шляпке».

Как передает Politeka.net со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва", народный артист России Владимир Татосов скончался в возрасте 95 лет. Известно, что артист страдал от онкологического заболевания, а также недавно переболел коронавирусом. Именно осложения после болезни привели к смерти звезды.

Владимир Татосов был одним из востребованных звезд советского кинематографа. За свою карьеру он успел сняться во многих известных и даже культовых картинах, таких как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Большая семья». Всего в фильмографии артиста около 100 ролей.

Позже, после распада СССР мужчина снимался в российском кино и сериалах. Он засветился в таких сериалах, как «Бандитский Петербург» и «Улица разбитых фонарей».

Также актер играл в театре Санкт-Петербурга, озвучивал фильмы и даже написал свою собственную книгу.

Напомним, что в реанимации скончался известный актер: попал в больницу прямо со съемок.

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