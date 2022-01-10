Як повідомляє Politeka.net, український актор і ведучий Андрій Джеджула втратив батька - Володимир Володимирович помер у 78-річному віці на Різдво.
У сторіс свого Instagram телеведучий поділився новими кадрами.
"Тато відправиться на зустріч до мами найкрасивішим», - написав артист.
Повідомлялося, що у тата Андрія Джеджули було слабке серце, а 13 років тому йому зробили шунтування. У березні в 2020 році у чоловіка був діагностований рак мозку. Телеведучий зізнався, що приховував страшний діагноз.
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Батько Андрія Джеджули пішов з життя в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом.
Нагадаємо, мама Андрія Джеджули Катерина Олександрівна померла 8 березня 2016 року.
"Я дуже сильно тебе люблю і назавжди зненавидів 8 березня!!! Ненавиджу цей день!!! Я думав, що досить дорослий, щоб прийняти, що завгодно, але тільки не це... Порожнеча...» ,- написав тоді телеведучий у соцмережі.
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