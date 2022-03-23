Эксгоссекретарь США Мадлен Олбрайт, которая была первой женщиной в этой должности, умерла в возрасте 84 лет.

О ее смерти сообщили в электронном письме сотрудникам Albright Stonebridge Group – глобальной стратегической фирме, основанной Мадлен Олбрайт, пишет CNN.

Накануне войны России против Украины, Олбрайт сделала заявление о том, что Россия совершит историческую ошибку, атакуя Украину.

"Путин годами стремился придать значимости международной репутации своей страны, увеличить военную и экономическую мощь России, ослабить НАТО и разделить Европу, вбивая клин между ней и Соединенными Штатами. Во всех этих раскладах присутствовала Украина.

Однако вместо того, чтобы проложить России путь к величию, вторжение в Украину обеспечит Путину позор, оставив его страну дипломатически изолированной, экономически недееспособной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса", - писала экс-госсекратарь в колонке New-York Times.

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