Российским оккупантам, которые вернулись домой инвалидами после бессмысленной войны против Украины, вручили медали.

Об этом воодушевленно рапотруют местные пропагандисты.

В частности, заместитель министра обороны РФ Евкуров, награждая потерявшего ногу ефрейтора, цинично пожелал ему «выздороветь и встать на ноги».

"Так сложись обстоятельства" — сухо чеканит голос за кадром. Солдаты, обменявшие свои ноги на медальки, ещё не представляют, в какой ад превратится их жизнь. В отличие от этого лощённого генерала, я знаю, о чём говорю.

Инвалидная коляска в России – это ежедневная проигрышная война. На этих колясках они не смогут заехать даже в дома, где их ждут", - комментирует "торжественное" событие оппоцизионный российский блогер "Сталингулаг" Александр Горбунов, который страдает спинальной мышечной атрофией.

Напомним, под Киевом активизировались диверсанты, что известно.

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