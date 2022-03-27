Российским оккупантам, которые вернулись домой инвалидами после бессмысленной войны против Украины, вручили медали.
Об этом воодушевленно рапотруют местные пропагандисты.
В частности, заместитель министра обороны РФ Евкуров, награждая потерявшего ногу ефрейтора, цинично пожелал ему «выздороветь и встать на ноги».
"Так сложись обстоятельства" — сухо чеканит голос за кадром. Солдаты, обменявшие свои ноги на медальки, ещё не представляют, в какой ад превратится их жизнь. В отличие от этого лощённого генерала, я знаю, о чём говорю.
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Инвалидная коляска в России – это ежедневная проигрышная война. На этих колясках они не смогут заехать даже в дома, где их ждут", - комментирует "торжественное" событие оппоцизионный российский блогер "Сталингулаг" Александр Горбунов, который страдает спинальной мышечной атрофией.
Напомним, под Киевом активизировались диверсанты, что известно.
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