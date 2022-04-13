Президент Франции Эммануэль Макрон сделал скандальное заявление заявива, что не считает зверства россии в Украине геноцидом

Президент Франции Еманюель Макрон, кажется только что свалился с луны и заявил что что украинцы и россияне являются "братьями", а то что происходит сейчас нельзя называть геноцидом украинского народа.

Хотя подтвердил, что рф совершает военные преступления в нашей стране.

В сети возмутились таким заявлением Макрона:

"Ещё один европейский дурачок считает, что он вправе определять, кто нам брат, а кто враг, только потому страшно назвать вещи своими именами", - пишет журналист Юрий Романенко.

"Мне искренне интересно, что ещё российский народ должен сделать с украинским, чтобы Макрон перестал нести кремлевскую херню про братские народы.Так в нашей жизни появился элегантный термин- обмакронился", - комментирует народный депутат Максим Бужанский.

Напомним, ранее Арестович пояснил, почему Украине выгодно, чтобы Путин "еще пожил".

Также сообщалось, что Россия готовится отправить в Украину новую партию "добровольцев".

Кроме того Politeka.net писала, что от вояк рф скрывают огромные потери.