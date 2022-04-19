Гордость военно-морских сил рф авианосец "Адмирал Кузнецов" уже не выйдет из процесса ремонта.

Об этом в своем ролике "Демилитаризация России в Украине" рассказывает журналист и блогер Александр Коваленко.

"Флагман достаточно давно находится в ремонте. И похоже, он из этого долгого ремонта уже не выйдет. Достаточно взглянуть, с помощью чего его ремонтируют.

Например, "Адмирал Кузнецов" срочно нуждается в замене установок по очистке сточных вод. На помощь российскому крейсеру в этом вопросе пришла итальянская компания, которая была готова поставлять для нужд ВМФ эту самую установку. Но начали действовать санкции и фактически эта поставка сорвалась. Если данные установки не будут работать, то кораблю согласно конвенции "Марпол 73/78" будет запрещено выходить в международные воды.

Только лишь без этой установки "Адмирал Кузнецов" не сможет выходить в межународные воды. Казалось бы мелочь, а приятно.

Скажу больше, "Адмирал Кузнецов" ремонтировался при поддержке иностранных компаний вдоль и поперек. Даже для покраски использовались бы норвежские материалы. Например, за покраску крейсере должна была ответственна норвежская фирма, которая должна была поставить более 45 тысяч литров лако-красочных материалов. То есть даже за краску отвечала иностранная компания.

И в нынешних санкционных условиях невозможно проводить ремонты и создавать новую технику", - утверждает Александр Коваленко.

Напомним, опубликованы возможные фото крейсера "Москва" после атаки.

Как сообщала Politeka, мать выжившего моряка рассказала о судьбе экипажа крейсера "Москва".

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