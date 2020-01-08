Были названы главные правила красоты принцессы Дианы

Секретами поделилась визажист Мэри Гринвэлл.

Во-первых, у принцессы Дианы была отличная кожа, за которой она тщательно ухаживала. У женщины были все процедуры по очищению, тонизации и увлажнению кожи.

Не забываем о том, чтобы правильно высыпаться. Недостаток сна делает кожу бледной и уставшей, поскольку нарушается кровообращение, а также вызывает стресс, который может усугубить состояние кожи.

Также принцесса Диана была почти не замечена в пьянстве и курении. Потребление алкоголя было максимально сокращено принцессой.

В-четвертых, женщина была мастером макияжа. Как рассказывает Гринвелл, принцесса Диана следовала четкому распорядку – сначала увлажняющий крем, основа, идеально подходящая к тону ее кожи, консилер для области глаз, затем тушь для ресниц и губы.

Результатом грамотно нанесенного макияжа также является так называемый знаменитый распахнутый взгляд Дианы. Принцесса начинала наносить тушь от самых корней для проработки ресниц по всей длине.

Одним из секретов принцессы Дианы является правильный парфюм. Он добавляет всему образу легкость, воздушность и очарование. Дорогой аромат всегда отличается сложными нотками и обволакивающим, как облако, эффектом.

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