Об этом диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала в эксклюзивном интервью Clutch. Читай, чтобы узнать подробнее.
Очень часто нам встречается реклама различных детокс-продуктов и программ. Так ли они нужны нам?
Вот что думает по этому поводу эксперт:
«Тело — очень умная машина, главное не мешать. У нас есть печень, есть почки — органы детокса. У нас система фильтрации просто шикарнейшая, оно все выводится само собой, естественным путем. А вот во время «детокса» на соках мы еще больше зашлаковываем себе организм, а он потом напрягается, чтобы всю эту гадость вывести». — заключила диетолог.
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Смотри видео, в котором мы задали самые странные вопросы диетологу:
Наверное, все мы когда-то слышали историю о том, что чей-то дедушка всю жизнь пил крепленый портвейн и курил «Беломор», работал на вредном производстве, но при этом был абсолютно здоровым, а умер в возрасте 97 лет от несчастного случая. И в то же время слышим о крепком атлете тридцати лет, который регулярно тренируется, не вылезая из спортзала, придерживается здорового образа жизни и т.д., неожиданно заболевает раком. Почему так произошло? Ответ на этот вопрос дал авторитетный израильский онколог Цви Бернштейн на Первом форуме онкопациентов, который прошел 3 февраля в Киеве. Подробнее читай здесь.
Напомним, доктор Комаровский — известный педиатр, «золотыми» правилами иммунитета которого пользуются все родители, неоднократно резко высказывал свое мнение о поведении слишком заботливых мамочек. Так, он заявил, что у родителей, которые «носятся» со своими детьми и содержат дом в идеальной чистоте, ребенок заболеет быстрее, чем у тех, кто относится к своим детям более равнодушно. Это высказывание вызвало бурю эмоций и обсуждений в обществе, но у Евгения Комаровского свое мнение на этот счет.