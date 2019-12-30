Об этом диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала в эксклюзивном интервью Clutch. Читай, чтобы узнать подробнее.

Очень часто нам встречается реклама различных детокс-продуктов и программ. Так ли они нужны нам?

Вот что думает по этому поводу эксперт:

Смотри видео, в котором мы задали самые странные вопросы диетологу:

Наверное, все мы когда-то слышали историю о том, что чей-то дедушка всю жизнь пил крепленый портвейн и курил «Беломор», работал на вредном производстве, но при этом был абсолютно здоровым, а умер в возрасте 97 лет от несчастного случая. И в то же время слышим о крепком атлете тридцати лет, который регулярно тренируется, не вылезая из спортзала, придерживается здорового образа жизни и т.д., неожиданно заболевает раком. Почему так произошло? Ответ на этот вопрос дал авторитетный израильский онколог Цви Бернштейн на Первом форуме онкопациентов, который прошел 3 февраля в Киеве. Подробнее читай здесь.

Напомним, доктор Комаровский — известный педиатр, «золотыми» правилами иммунитета которого пользуются все родители, неоднократно резко высказывал свое мнение о поведении слишком заботливых мамочек. Так, он заявил, что у родителей, которые «носятся» со своими детьми и содержат дом в идеальной чистоте, ребенок заболеет быстрее, чем у тех, кто относится к своим детям более равнодушно. Это высказывание вызвало бурю эмоций и обсуждений в обществе, но у Евгения Комаровского свое мнение на этот счет.