Онколог назвал вещь, провоцирующую рак, она есть в каждом доме

Об этом Андрей Безносенко — онкохирург, главный врач Национального института рака, — рассказал в эксклюзивном интервью Сlutch.

«Канцероген — это фактор риска, присутствие которого может повлиять на вероятность развития рака. Самый известный канцероген — это азбест, химический элемент, применяемые в производстве шифера. Именно поэтому во всех цивилизованных странах мира запрещено использование шифера. Известно, что люди, работающие там, гораздо чаще болеют раком легких. Наше Министерство тоже инициировало запрет на использование азбеста в Украине.

К сильным канцерогенам относится также вирус паппиломы человека, который часто приводит к раку шейки матки. Алкоголь и курение также являются канцерогенами — факторами, приводящими к развития раковых опухолей».

Наверное, все мы когда-то слышали историю о том, что чей-то дедушка всю жизнь пил крепленый портвейн и курил «Беломор», работал на вредном производстве, но при этом был абсолютно здоровым, а умер в возрасте 97 лет от несчастного случая. И в то же время слышим о крепком атлете тридцати лет, который регулярно тренируется, не вылезая из спортзала, придерживается здорового образа жизни и т.д., неожиданно заболевает раком. Почему так произошло? Ответ на этот вопрос дал авторитетный израильский онколог Цви Бернштейн на Первом форуме онкопациентов, который прошел 3 февраля в Киеве. Подробнее читай здесь.

Напомним, доктор Комаровский — известный педиатр, «золотыми» правилами иммунитета которого пользуются все родители, неоднократно резко высказывал свое мнение о поведении слишком заботливых мамочек. Так, он заявил, что у родителей, которые «носятся» со своими детьми и содержат дом в идеальной чистоте, ребенок заболеет быстрее, чем у тех, кто относится к своим детям более равнодушно. Это высказывание вызвало бурю эмоций и обсуждений в обществе, но у Евгения Комаровского свое мнение на этот счет. Подробнее — читай, перейдя по ссылке.