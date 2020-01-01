Этот плод предохранит от онкологических заболеваний Польские ученые провели обследования 600 добровольцев, у которых диагностировали рак, и 800 людей, не болеющих онкологическими заболеваниями.

По словам специалистов, люди, которые часто едят яблоки, более защищены от рака кишечника. Ученые отметили, что риск появления опухоли в кишечнике уменьшается на 50% у тех, кто потребляет этот фрукт.

Известно, что яблоки богаты антиоксидантами. Последние «повреждают» свободные радикалы, устраняя опасные клеточные мутации, приводящие к онкозаболеваниям.

В яблочной кожуре были обнаружены 12 соединений, которые относятся к тритерпеноидам — данные субстанции блокировали размножение злокачественных клеток груди, печени и толстого кишечника.

Также во фрукте содержатся флавоноиды – растительные пигменты, обладающие антиоксидантным действием.

Напомним, итальянские ученые ранее сообщали, что яблоки прекрасно защищают от рака пищевода и желудка. Любители яблок на 25% меньше болеют раком легких. Кроме того, у таких людей в пять раз понижается уровень риска заболеть раком груди.

К слову, риск заболеть раком полости рта и толстого кишечника также уменьшается при регулярном употреблении этих фруктов.

Отметим, ученые считают, что в течение десяти лет человеческие клетки станут устойчивыми к вирусам, мутаций, и будут не поддаваться старению с негативным воздействием внешних факторов.

На данный момент эксперты должны создать бактерию, которой не страшны вирусы. Для ее конструирования нужно много усилий — придется буквально перепрограммировать геном. Для того, чтобы сделать бактерию устойчивой, нужно изменить около 300 белков.

Ученым предстоит внести в бактерию сотни тысяч корректировок. Множество болезней, включая рак, можно будет победить, внеся изменения в клетки человека. Перемены генома позволят остановить старение и снизить вредное воздействие внешних факторов, например, холода, радиации и различных токсинов.

По словам ученых, в умении работать с генами есть секрет выживания человечества. Комбинированные клеточная и генетическая терапия значительно расширит преимущества человеческого организма и мобилизует заложенный природой потенциал в борьбе с болезнями.

Напомним, ученые нашли лекарство от вируса, которым поражено 90% человечества.

Как сообщала Politeka, это спасет миллионы: ученые создали лекарство от опасной болезни.

Также Politeka писала, что ученые создали совершенно новый препарат, который уничтожает опасные бактерии.