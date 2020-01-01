Алкоголь очень опасен, поэтому специалисты предлагают вовсе от него отказаться

Британские специалисты из Университета Сассекса пришли к выводу, что даже небольшое количество алкоголя сильно подавляет способность человека к самоконтролю. Выпитая кружка пива либо бокал вина лишь приводят к самообману, что особа управляет ситуацией.

Научную работу обнародовали в журнале Addiction Biology.

Авторы нового материала не только указали на очевидное влияние алкоголя на самоконтроль человека, но и может ли он доверять сам себе.

Участники эксперимента выпили немного. По британским меркам, им даже можно было вести машину. Во время ответов на вопросы добровольцы ошибались, демонстрируя ошибки, нехарактерные для трезвых людей. Участники плохо оценивали собственное состояние, пытаясь «соответствовать ожиданиям» спрашивающего. Некоторые добровольцы не могли понять вопрос. При этом испытуемые никогда не замечали за собой такого.

Однако, несмотря на эксперименты, влияние спиртного в малых дозах до сих пор вызывает спор среди ученых.

Сейчас все больше специалистов предлагают вовсе перестать употреблять алкоголь. Полезные вещества спиртного можно найти и в других продуктах, а вредить оно может даже в совсем маленьких количествах.

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения такая мысль имеет место быть. Отметим, ученые из Вашингтонского университета, изучили данный вопрос в прошлом году. По словам некоторых специалистов, тема о пользе алкоголя и научные работы, написанные в подтверждение, содержат неточные данные и утверждения.

Напомним, на сегодня смертей от алкоголизма значительно больше, чем от диабета, туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Эксперты из Кембриджского университета обеспокоились данным фактом и потребовали признать спиртное наркотиком. Специалисты предложили продавать алкоголь по рецептам.

Как сообщают ученые, напитки «под градусом» вызывают болезни и медленно убивают организм, а также происходит много смертей в то время, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

Доступность спиртного способствует распространению «эпидемии» алкоголизма по всему миру.

Напомним, медики назвали безвредную дозу алкоголя.

Как сообщала Politeka, диетологи посоветовали, чем надо закусывать алкоголь.

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