Выяснилось, что обычный маникюр имеет «подводные камни»

Сейчас женщины все чаще делают себе маникюр, покрывая ногти гель-лаком. Неудивительно, ведь такое средство быстро сохнет и долго держится, в отличие от его «сородичей», продающихся в любом магазине.

Вот только дерматологи говорят о последствиях пользования гель-лаками. Зарубежные медики сообщили, что излучение ультрафиолетовой лампы, которую используют для высыхания и закрепления покрытия, плохо сказывается на коже рук. Для некоторых людей данный факт представляет опасность.

В частности, здоровьем рискуют женщины с повышенной пигментацией, а также с генетической предрасположенностью к раку кожи, или те, у кого онкологическое заболевание находится в состоянии ремиссии.

Люди, принимающие антибиотики и лечащиеся химиотерапией также могут быть более чувствительными к ультрафиолетовому излучению.

Американский дерматолог Крис Адигун говорит, что маникюр не стоит обновлять чаще одного раза в месяц. Также врач рекомендует использовать защиту, но не в коем случае не солнцезащитные крема. Последние бесполезны.

Адигун просит женщин надевать перчатки с обрезанными концами пальцев. Увлекаться гель-лаком точно не стоит из-за риска получить рак кожи.

По словам медиков, снимать лак самостоятельно также нельзя, ведь повреждается пластина. Для такой процедуры нужен специалист.

Напомним, после 40 лет женская кожа становится дряблой, она утрачивает естественный вид, также появляется второй подбородок. Поэтому к уходу за собой стоит подходить тщательно.

После консультации у специалистов, можно попробовать очистить организм целебными травами.

Также женщины должны делать питательные маски и тщательные пилинги. Процедуры проводятся как у профессионалов, так и дома.

Нужно обязательно хорошо высыпаться, тогда кожа будет выглядеть свежо. Эксперты рекомендуют побольше бывать на свежем воздухе и использовать защитные средства от солнечных лучей.

Женщинам нужно больше пить очищенной воды. Кожа всегда нуждается в живительной влаге.

Сейчас у косметологов популярны лазерная шлифовка кожи, мезотерапия, пилинговые процедуры, радиолифтинг, инъекции ботокса, а также пластическая хирургия — все это также омолаживает.

Напомним, любители гаджетов стареют быстрее, раскрыта причина.

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