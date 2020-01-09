Медики советуют воздержаться от избыточного потребления мороженого летом

Так, украинский диетолог Светлана Фус отметила, что многие люди в жаркие дни предпочитают съесть мороженое и выпить воды, а вот обед или ужин часто пропускают. Но подобная привычка может поспособствовать возникновению дефицита полезных для организма микроэлементов, сообщает онлайн-журнал Clutch.

«Если в организме возникнет дефицит необходимых ему веществ и избыток ненужных рафинированных жиров и сахара, это будет иметь свои последствия. Ломкие ногти, выпадение волос, кариес на зубах – вот что может ждать в этом случае», — сказала врач.

Специалист посоветовала не игнорировать полноценную еду и следить за разнообразием рациона, а мороженное употреблять строго в ограниченном количестве.

Напомним, что врачи не советуют по приходу домой с раскаленной улицы тут же принимать холодный душ. Врач Виктория Савицкая объяснила, что нельзя этого делать потому, что резкий перепад температур может спровоцировать обострение проблем с сердцем или сосудами, к тому же грозит простудными недугами. Во время длительного нахождения на жаре или поездки в душном транспорте большинство из нас просто мечтают о том, чтобы побыстрее забраться под прохладный душ. Однако специалисты советуют повременить и не становиться сразу под прохладную воду.

«После того, как наше тело нагрелось под солнечными лучами и при температуре 35 градусов, ни в коем случае нельзя тут же становиться под прохладный душ – это настоящий шок для сердечно-сосудистой системы. Как бы сильно не хотелось охладиться, подождите минут 10, пока организм хоть немного охладится», — рекомендует врач.

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