Диету нужно соблюдать правильно и в этом вопросе поможет несколько правил

Диетолог Валентина Ивушкина, сославшись на врачей восточной медицины, на странице в Instagram дала несколько рекомендаций для похудения.

Важно уяснить, что накоплению веса способствуют ослабленное пищеварение, истощенная поджелудочная и накопление слизи.

Процесс похудения включает в себя несколько правил:

скажите «нет» голоданию. Нужно соблюдать диету, и телу должно быть приятно худеть. Стресс, голодные обмороки и тремор этому не способствуют;

супы и бульоны должны быть в рационе не менее трех-четырех раз в неделю. Эта пища легкая, но питательная, она способствует метаболизму и дает необходимую энергию. Можно с ними съесть кусочек бездрожжевого хлеба;

нужно есть свежеприготовленную термически обработанную пищу — утром и вечером обязательно. Такая пища хорошо разгоняет обмен веществ, в отличие от сырой. Фрукты и соки — остужают поджелудочную и тормозит похудение;

питайтесь блюдами на основе круп (перловка, гречка, рис басмати и т.д.). Также ешьте неслизистые овощи с приправами и маслом, которые подсолены или топленые. Как отмечается, оливковое масло подходит больше для обеда. Вообще, различные масла стоит употреблять в разное время;

нежирные рыба, баранина, мед, специи, гранат — теплые по свойствам, и должны входить в рацион;

хотя бы один раз в неделю, нужно есть бобовые, которые впитывают жир. Только 25% рациона должна составлять сырая пища перед обедом;

также пейте свежевскипяченную воду, очищающую стенки желудка от слизи, кровь и ткани. Вода, которая остыла, должна стоять не более суток, ведь в ней заводятся бактерии;

картошку и макароны ешьте в небольших количествах.

Напомним, эксперты назвали три продукта, которыми не стоит завтракать. В список входят соки, выпечка и жирные сыры. Соки хвалят за витамины, но из фруктов в них попадают только сахароза и фруктоза.

Круасаны и другая выпечка сочетают в себе легкоусвояемые углеводы с белой мукой и сахаром. Такое сочетание дает рост уровня сахара в крови. А содержащиеся в сырах транс-жиры приводят к риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, продукты, которые все считали полезными, нельзя есть на завтрак: результаты исследования.

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