Лгуны находятся в постоянном стрессе, что очень плохо влияет на их здоровье

Ученые из США выяснили, что ложь опасна для здоровья. Люди, которые часто говорят неправду, постоянно рискуют. Своими действиями вруны подвергают организм огромному количеству болезней, которые способны появляться друг за другом.

По словам специалистов, лжецы навлекают на себя стрессы на протяжении всего времени. Таким людям всегда приходится держать себя под контролем. Они мысленно проверяют, не противоречат ли сами себе.

Также лгуны находятся в страхе разоблачения. Вследствие сильнейший стресс делает организм слабее и он более подвержен серьезным болезням.

Ученые провели исследование. На протяжении 10 недель группа добровольцев говорила только правду, а вторая — могла врать, если хотела.

В результате, после врачебного осмотра, выяснилось, что «правдивые» участники были более здоровы физически и психологически. А вот дела с добровольцами со второй группы обстояли намного хуже.

Напомним, американские ученые из Медицинского колледжа Джорджии рассказали, что мешает людям стать стройными и спортивными.

По словам исследователей, не стоит считать калории и гнаться за цифрами на весах или сантиметре.

Медики рекомендуют в первую очередь заняться мышцами и идти в зал, наращивать соответствующую массу и силу. Это улучшит здоровье и поможет похудеть.

Специалисты рассказали, что развитые мышцы потребляют много энергии и кислорода, тратя глюкозу из крови. Плохие мышцы вызывают нарушение аппетита и появляется лишний жир.

Отметим, диетолог Валентина Ивушкина на странице в Instagram рассказала о похудении. Для начала нужно отказаться от голодания и питаться свежеприготовленной термически обработанной пищей. Также врач советует есть супы примерно 3 раза в неделю и употреблять бобовые, которые впитывают жир.

Также стоит пить свежевскипяченую воду, которая очищает стенки желудка, кровь и ткани.

Можно есть и картошку с макаронами, но в меру.

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