Мифы о зубной пасте набрали популярность именно благодаря рекламе, однако стоматолог опровергла многие из них

Об этом сообщает издание 24tv.ua. Долгое время люди верили, что паста отбеливает зубы, но дантист Юлия Селютина утверждает, что осветление зубов происходит путем механического удаления налета.

Второй миф – пасту нужно наносить большим слоем. Как оказалось, это никак не влияет на качество ухода за зубами. Маркетологи постарались, чтобы люди быстрее израсходовали тюбик с пастой и бежали покупать новый. Взрослому человеку вполне хватит одной горошины.

Миф номер три – паста обязательно должна пениться. Это никак не влияет на ее очищающие свойства. Во взрослые пасты добавляют лаурилсульфат натрия (ПАР), который может у детей вызвать аллергические реакции. Стоматолог посоветовала обратить внимание на состав содержимого в тюбике.

Мятная паста чистит лучше? Нет, это четвертый миф. Мятный ароматизатор только добавляет ощущение свежести. Нужно обращать внимание на отсутствие налета после чистки.

Миф пятый – нужно пользоваться исключительно натуральными зубными пастами. Дантист отмечает, что растительные компоненты хорошо помогают при воспалении десен, но они бессильны перед кариесом. Юлия Селютина рекомендует выбирать пасту с ксилитом, соединениями кальция и фтора. Нужно чтобы было поменьше «химии» и побольше полезных веществ.

Не нужно покупать пасту со фтором. Это шестой миф. Фтор в чистом виде правда очень опасный, но зубные пасты не содержат его в чистом виде. Дантист считает, что соединения фтора полезны для противодействия кариеса.

Седьмой миф, один из самых распространенных, – цветные полоски на тюбике указывают на безопасность состава. Считается, что черная и красная полоска указывают на то, что паста ядовитая, а зеленая – экоорганика. По словам стоматолога, цвет полоски – это только дизайн тюбика и не более того.

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