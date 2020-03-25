Доктор медицинских наук Аарон Михелфельдер разоблачил ряд мифов о похмельном синдроме

Первым мифом, и наверно, ключевым, является употребление алкоголя, на следующий день. Распространенное и ошибочное мнение, что употребление алкоголя в малых дозах сможет убрать похмельный синдром. Михелфельдер утверждает, что спиртной напиток снимает напряжение, и за счет этого возникает ощущение расслабленности. Но этот эффект краткосрочен, ведь после усваивания организмом «спасительного зелья» — сильна головная боль обеспечена!

«Легкий коктейль утром может облегчить некоторые симптомы похмелья, но в целом это причинит еще более серьезный ущерб печени и головному мозгу», — говорит Аарон Михелфельдер.

Второе по значимости клише – хлеб. Увы, закуска в виде мучного изделия ничем вам не поможет! По своей структуре хлеб действует как губка, впитывая весь алкоголь, содержащийся в желудке. Но несмотря на это, алкоголь все еще находиться в организме, и рано или поздно будет переработан вместе с «мучной губкой».

Третий миф, к слову, оказался истиной. Жирная пища, употребляемая во время застолья, действительно замедляет пищеварение и препятствует быстрому усвоению алкоголя.

Аарон Михелфельдер беспощадно развенчал иллюзию касательно сна. Намного эффективнее подействует активные движения и ритмичное дыхание.

«Алкоголь покидает тело в двух основных направлениях: через мочу и через дыхание. Так что пробежка и интенсивная ходьба являются одним и лучших вариантов помощи при похмелье. В дополнение к этому пейте как можно больше воды, чтобы усилить эффект», — утверждает специалист.

И напоследок, утренний кофе лишь усугубит похмельную тошноту, не смотря на то, что обычно кофеин помогает взбодриться поутру.

К слову, эмоциональное состояние человека зависит от вида алкоголя, который он принимает, говорят ученые.

Ученые провели международный опрос с участием 29 836 мужчин и пришли к выводу: настроение после приема алкоголя может зависеть не только от ситуации и индивидуальных особенностей человека, но и от типа напитка. Исследователи считают, что результаты их работы помогут людям лучше оценивать влияние алкоголя на свое эмоциональное состояние.

В анонимном опросе приняли участие жители 21 стран в возрасте от 18 до 34 лет. Главным условием для участников опроса было регулярное употребление спиртного во всех его видах. Участники указали свой возраст и уровень образования, а также алкогольные напитки, которые они пили в течение прошлого года. Также участники опроса сообщили, тип напитков они чаще пьют дома, а какой — вне его.

Участников попросили сравнить напитки с эмоциями, которые чаще всего возникают после их применения. Среди представленных положительных вариантов были уверенность, расслабленность, сексуальность и энергичность. В список негативных эмоций вошли чувство усталости, болезненность, агрессивность, плаксивость и беспокойство.

53% опрошенных заявили, что красное вино помогает расслабиться, но при этом 60% связали его с чувством усталости. Белое вино ассоциировали с определенными эмоциями реже, чем красное.

39% людей чувствовали усталость, выпив пива, однако тот же напиток помогал 45% почувствовать уверенность.

59% участников опроса сообщили, что крепкие напитки помогают им чувствовать себя энергичнее и увереннее, при этом 48% участников чувствовали себя больными после крепкого алкоголя. Также крепкие напитки чаще всего вызывали злость — о ней сообщили 30% респондентов. Для сравнения, только 3% участников опроса заявили об агрессии после употребления белого и красного вина.

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