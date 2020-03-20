Онколог рассказал, после какого вида рака чаще всего бывают осложнения

Известный хирург-онколог раскрыл секреты своей профессии, сообщает Clutch.

В интервью Сергей Байдо, — хирург-онколог клиники Lisod, рассказал интересные факты о своей профессии и ответил на самые необычные вопросы о хирургии в целом.

В частности, мы спросили специалиста о том, как часто развиваются осложнения после операций:

«Послеоперационные осложнения зависят от ряда факторов, в том числе от мастерства хирурга, качества расходных материалов и состояния оборудования. Но не стоит забывать, что и биологическое устройство человека не совершенное: порой, регенерация проходит тяжело и возникают осложнения. Процент развития послеоперационных осложнений для каждого вида рака свой. К примеру, осложнения в случае операции на шейке матки развиваются не более чем в 1% всех случаев. На желудке — в 5%, а на поджелудочной железе — в 10-15% операций». — рассказал хирург.

Напомним, доктор Комаровский — известный педиатр, «золотыми» правилами иммунитета которого пользуются все родители, неоднократно резко высказывал свое мнение о поведении слишком заботливых мамочек. Так, он заявил, что у родителей, которые «носятся» со своими детьми и содержат дом в идеальной чистоте, ребенок заболеет быстрее, чем у тех, кто относится к своим детям более равнодушно. Это высказывание вызвало бурю эмоций и обсуждений в обществе, но у Евгения Комаровского свое мнение на этот счет.