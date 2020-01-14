Специалист рекомендует наблюдаться раз в десять лет

Молодым людям, которых ничего не беспокоит, не стоит идти в больницу

Об этом опытный специалист-проктолог рассказал в эксклюзивном интервью Clutch. Читай, чтобы узнать больше.

Проктолог Алексей Ловицкий в студии КЛАТЧ ОНЛАЙН рассказал о самых современных методах лечения, о причинах геморроя и о специфическом медицинском юморе.

В частности, специалист объяснил, с какой периодичностью необходимо проходить обследование у доктора-проктолога:

— Если вы — молодой, здоровый человек, и вас ничего не беспокоит — вам не нужно идти к проктологу. Если же у вас есть какие-то определенные симптомы, только тогда вам необходимо показаться специалисту.

Уже после сорока лет, с целью профилактики и скрининга рака прямой кишки, необходимо ежегодно проходить осмотр у проктолога и делать анализ кала на выявление в нем скрытой крови. После 45 - каждые десять лет делать видеоколоноскопию. Такие меры считаются оптимальными для того, чтобы выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, но только при условии, что в анамнезе человека нет хронических или наследственных заболеваний прямой кишки. В противном случае, наблюдаться у специалиста следует начинать с более раннего возраста, - объяснил врач.