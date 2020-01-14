Кровотечение из анального канала - это один из ранних симптомов геморроя

Об этом опытный специалист-проктолог рассказал в эксклюзивном интервью Clutch. Читай, чтобы узнать больше.

Проктолог Алексей Ловицкий в студии КЛАТЧ ОНЛАЙН рассказал о самых современных методах лечения, о причинах геморроя и о специфическом медицинском юморе.

В частности, специалист рассказал о первых признаках геморроя:

— Самые ранние симптомы геморроя - это кровотечение из анального канала, зуд в его области и пачканье белья, на что пациенты не так часто обращают внимание. И уже характерным признаком геморроя является выпадение узлов из прямой кишки, что довольно ощутимо, но иногда пациенты и на это не обращают внимание. Такое "затягивание" с походом к врачу приводит к тому, что пациенты обращаются к доктору уже на последних стадиях, когда современные малоинвазивные методы лечения являются неэффективными, и необходимо применять большую открытую операцию.