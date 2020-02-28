Доктор Евгений Комаровский рассказал, можно ли давать детям кальция глюконат

Об этом он написал блоге на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. В своей регулярной рубрике «вопрос-ответ» Комаровский развенчал миф о том, что аптечный препарат кальция глюконат – это биоактивная добавка.

По словам врача, кальция глюконат – хороший препарат, который можно давать детям. При этом нужно учитывать, что кальций усваивается организмом, если его употреблять в виде растворимой соли.

«Кальция глюконат прекрасно растворяется даже в холодной воде, а еще он дешевый. Вот почему, собственно, я и рекомендую именно этот вариант соли кальция», - отметил врач.

Он объяснил, что многие врачи и фармацевты говорят, что нужно покупать более дорогие варианты кальция, который, по их словам, лучше усваивается. Комаровский же уверяет, что усваивается кальция глюконат нормально.

«Если есть клинические проявления дефицита кальция — на это указывают определенные симптомы (повышенная нервная возбудимость, гипертонус мышечный и другие), если ребенок явно мало получает кальция из-за определенной диеты (например, вообще не ест молочные продукты), то в периоды активного роста костей и зубов давать препараты кальция можно и нужно», - заявил педиатр.

Он добавил, что подросткам нужно съедать по 10-15 таблеток кальция глюконата в день. Дозы зависят от роста и веса ребенка.

В комментариях к посту традиционно возникла дискуссия со сторонниками и противниками рекомендаций врача.

«Нормальные препараты это как раз БАДы..а аптечное в основном редкостная гадость, с малой биодоступностью! А чтобы кальций получать, кушайте молочное и не слушайте бредовую агитацию», «И сейчас все резко побежали за кальцием - Комаровский же сказал!», «Всегда с уважением относилась к Комаровскому, а тут что-то пошло не так», «Сейчас многие помешаны на бредовой идее "вредности кальция"... Сам лично несколько раз вступал в полемику с такими людьми», - пишут пользователи сети.

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