Доктор Евгений Комаровский дал важную рекомендацию родителям относительно детского питания

Об этом известный педиатр написал в своем блоге в Instagram.

Комаровский напомнил, что добавлять соль в детское питание не нужно.

При этом он отметил, что нередко возникает ситуация, когда , к примеру, во время путешествий возникает потребность купить готовую пищу или полуфабрикат.

В этом случае доктор советует изучить состав, прежде чем покупать продукт. На упаковке нужно обратить внимание на содержание соли, либо содержание натрия.

«Пища, в 100 грамм которой содержится более 1,5 грамм соли или более 0,6 грамм натрия, однозначно не подходит для детского питания», - резюмировал педиатр.

Напомним, ранее Комаровский обяснял, что отношение растущего детского организма к соли принципиально отличается от того, как к этому относится организм взрослого.

По его словам, принципиальная особенность маленьких детей, особенно детей первого года жизни - функциональная незрелость почек, в связи с чем избыток соли крайне негативно сказывается и на работе мочевыделительной системы, и на работе сердечно-сосудистой системы.

Также он утверждает, что на первом году жизни солить еду нет никакой необходимости. А на десять кило веса нужно потреблять примерно пол грамма соли в сутки. Такое количество ребенок получит из молочной смеси, из обычных стандартных продуктов, используемых для прикорма или из материнского молока.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал о еде для здоровья зубов и назвал продукты, употребление которых лучше ограничить. Для здоровья зубов нам нужен кальций — это прежде всего молочные продукты. Далее нам нужен витамин D. В 21 веке витамин D — это не солнце, это продукты, содержащие витамин D: сливочное масло, яичный желток, рыбий жир, или специальные препараты витамина D.

Напомним, Комаровский ответил на популярный врачебный спор: «удалять или нет».

Как сообщает Politeka, ребенку можно есть немытые фрукты, если они растут вдали от автомобильной дороги — доктор Комаровский.

Также Politeka пишет, что Комаровский рассказал о болезни грязных рук: лечения нет.