Настало время для вожделенных "кубиков"

Свободное время на карантине можно провести с пользой. А именно заняться своим здоровьем и фигурой - что, согласитесь, многие постоянно откладывают на потом

Как передает Politeka.net, на YouTube-канале Khomytskyi Pro предлагается 8 упражнений для укрепления пресса (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

Упражнение 1

Укладываем ноги под углом 90 градусов на поверхность стула или дивана. Выполняем подконтрольные относительно медленные скручивания с касанием средней части голени. Каждое скручивание выполняем на выдохе воздуха из живота. Подходов - 3, повторений - 15.

Упражнение 2

Руки накрест, подбородок прижатый, ноги фиксируем минимально. Работаем в средней амплитуде, до конца не ложимся и не встаем. Подходов - 3, повторений - 15.

Упражнение 3

Подбородок прижат, руки под ягодицами, спину округляем, плечи приподнимаем перед собой, ноги поднимаем на выдохе. Подходов - 3, повторений - 15.

Упражнение 4

Ноги неподвижны, руки удерживаем над головой, локти строго в стороны. Поднимаем корпус в исходное положение на выдохе, а опускаясь акцентируем внимание на растяжении косых мышц живота. Подходов - 3, повторений - 12 на каждую сторону.

Упражнение 5

Стоя в планке на локтях, выполняем поочередное касание бедрами. Подходов - 3, повторений - 10 касаний каждой стороной.

Упражнение 6

Скручивание с хлопком за бедрами, акцент на выдохе в момент скручивания. Подходов - 3, повторений - 13-15.

Упражнение 7

Короткие скручивания. Ноги согнуты в коленях, при этом максимально расслаблены. Выполняем короткие скручивания, выдыхаем в момент поднятия корпуса. Подходов - 3, повторений - 15.

Упражнение 8

В положении планка на локтях поднимаем таз назад-вверх, при этом опускаемся не ниже параллельной линии пола. Подходов - 3, повторений - 15.

Ранее мы рассказывали, что малоподвижный образ жизни (например, работа в офисе) приводит к плачевным результатом. Американские медики подсказали, как этого избежать.

Врачи убеждены, что регулярные упражнения, хотя бы 2,5 часа в неделю, уменьшают риск заболевания раком.

Даже парковка машины немного дальше от работы или подъем пешком по лестнице суммируются к общему времени упражнений.

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