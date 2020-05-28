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Названа самая вредная каша, которая может вызвать ряд проблем со здоровьем

Как утверждает диетолог Наталия Самойленко, лидером анти-рейтинга является манная каша.

Причина такого мнение состоит в том, что только в 100 граммах продукта содержится 173 калории, тогда как в шоколадном пудинге всего 150. Кроме того, в манке меньше всего клетчатки и полезных веществ (всего 2,7 г на 100 г) среди популярных круп (гречка, рис, овес, ячмень), а вот неполезного крахмала больше всего - до 84 г на 100 г.

По словам диетолога, злоупотребление манной каши чревато ожирением и диабетом, так как крахмал в процессе переваривания становится сахаром.

Кроме того, большое количество глютена в манке может вызывать аллергию, и даже может вызвать скачек инсулину в крови.

Не обошла диетолог стороной и злаковые каши. Они содержат белок, который является опасным для людей, страдающих непереносимостью глютена. Таким образом, овсяная, перловая и ячневая каши могут навредить вашему здоровью. Если у вас возникает дискомфорт в кишечнике, вздутие или даже боль в суставах, рекомендуется исключить из рациона глютен.

Ранее диетолог Людмила Бабич рассказала, что нужно делать в погоне за стройной фигурой.

По словам специалиста, нужно пересмотреть размеры своих порций и, к примеру, обед из двух блюд разделить на 2 части и начинать день со здорового завтрака – к примеру, овсяной каши с ягодами, овощами или фруктами, либо омлета с кусочком цельнозернового хлеба.

В перерывах между приемами пищи желающим похудеть рекомендовано пить зеленый чай, можно с лимоном – он притупляет чувство голода, позитивно воздействует на организм и бодрит.

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