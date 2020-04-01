Парагрипп – вирусное заболевание, которое поражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей: носа, глотки и гортани. Считается, что эта болезнь проходит легче, чем грипп, но могут быть осложнения. Как распознать болезнь и какие методы лечения будут эффективными?

Парагрипп: симптомы

Инкубационный период — от 1 до 7 дней. Основные симптомы парагриппа: воспаляются слизистые оболочки респираторного тракта, температура тела достигает отметки 38 градусов, беспокоит насморк и головная боль, в горле ощущается першение, сухой кашель, может сузиться гортань. Также у человека наблюдается слабость, боли в мышцах, ломота в теле и охриплость голоса, увеличиваются лимфатические узлы.

Собаки тоже иногда болеют парагриппом. Основные симптомы: кашель, серозные выделения из носа, аппетит и жажда в норме, иногда бывают позывы на рвоту.

Парагрипп: осложнения

Парагрипп делает иммунную систему больного уязвимой и может привести к осложнениям. Наиболее распространенные — воспаления дыхательных путей и носоглотки, менингит.

Парагрипп у взрослых. Пациенты при запущенной стадии недуга могут обострить хронические заболевания и «доболеться» до пневмонии, ангины, отита или синусита.

Пациенты при запущенной стадии недуга могут обострить хронические заболевания и «доболеться» до пневмонии, ангины, отита или синусита. Парагрипп у детей протекает тяжелее, чем у взрослых. Эта болезнь может угрожать жизни младенцев. Еще недуг может перерасти в круп (инфекция гортани, трахеи и бронхов), бронхит (воспаление нижних дыхательных путей), бронхиолит или пневмонию (воспаление легких).

протекает тяжелее, чем у взрослых. Эта болезнь может угрожать жизни младенцев. Еще недуг может перерасти в круп (инфекция гортани, трахеи и бронхов), бронхит (воспаление нижних дыхательных путей), бронхиолит или пневмонию (воспаление легких). Парагрипп у собак может дать такие осложнения: повышение температуры, апатия и пневмония.

Парагрипп и грипп

Парагрипп имеет такие отличия от гриппа: незначительный токсикоз, осиплость голоса и лающий кашель, отсутствие ринореи и острого инфекционного воспаления глотки/небных миндалин. Также при парагриппе пациента не беспокоит воспаление роговицы и слизистой глаз.

Парагрипп: лечение

Врачи приписывают больным иммуномодуляторы и противовирусные препараты. При температуре 38,5 градусов и больше нужно принимать жаропонижающие средства. Если беспокоит кашель, помогут отхаркивающие медикаменты, которые разжижают мокроту. При рините облегчают дыхание промывания носа раствором морской соли и сосудосуживающие средства (их нельзя применять дольше недели).

Также врачи рекомендуют лечиться с помощью фитотерапии: потогонные (малина, липа), отхаркивающие (мать-и-мачеха) и противовоспалительные (из трав шалфея, ромашки, эвкалипта и календулы) средства.

Обязательно ежедневно нужно делать влажную уборку и проветривание помещения.

Для собак эффективными средствами от парагриппа являются ежегодная вакцинация и проведение дезинфекционных мероприятий.

Парагрипп: профилактика

Чтобы не заболеть, нужно обязательно изолировать страдающих этим недугом от здоровых людей. Пациентам необходимо обеспечить отдельную посуду и столовые приборы.

Также врачи рекомендуют укреплять иммунную систему, принимать витамины, избегать людных мест, где можно заразиться парагриппом и другими острыми вирусными респираторными заболеваниями.

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