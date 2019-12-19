Как только мы узнаем, что наша знакомая беременна, первая реакция обычно – это погладить ее по животу или сделать замечание о том, как она набирает вес. Нам это не кажется грубым или неуместным. Но беременную женщину, которая сейчас находится на пике гормональных бурь, любой неосторожный жест или слово может вывести из душевного равновесия

Как передает портал Znaj.ua, акушерка и консультант по беременности Зита Уэст, которая помогла тысячам женщин, включая таких знаменитостей, как Кейт Уинслет, делится советами, как следует вести себя с беременной женщиной.

Этикет беременности

1. Не прикасайтесь к животу беременной женщины.

Это бесцеремонное вторжение в личное пространство. Представьте, насколько нелепо было бы, если б вы начали гладить по животу своего коллегу-мужчину. Если будущая мама захочет вам дать ощутить, как толкается ребенок, она сама вам предложит. Или осторожно ее спросите об этом, но не обижайтесь, если вам откажут.

2. Не спрашивайте, какое имя она выбрала для ребенка.

Вопрос может поставить в тупик, если женщина еще не выбрала имени для своего будущего ребенка. Или придумала для него необычное имя и боится нападок и подшучиваний окружающих. Поверьте, выслушивать, что вы думаете по поводу имени Вольф, ей хочется меньше всего.

3. Не реагируйте слишком бурно на новость о ее беременности.

Особенно часто это случается с женщинами, которые уже сделали карьеру. Как только знакомые узнают об их беременности, они тут же восклицают: «Надо же, никогда бы не подумал/а, что ты хочешь стать матерью!» Сейчас ничего не мешает женщине быть отличным профессионалом своего дела и хорошей мамой. И если вы не видели, как она мечтательно улыбается, глядя на чужих малышей, это не значит, что у нее отсутствует материнский инстинкт.

4. Не говорите ей, что она располнела.

Как бы это ни было увлекательно, не надо комментировать размер и форму живота беременной женщины. Вопросы о том, сколько килограммов она уже набрала, очень раздражают. Женщина в положении и так знает, что она набрала вес, но слышать об этом от окружающих ей не нужно.

5. Не говорите, что она совсем не поправилась.

Следуя этой же логике, не надо спрашивать у женщины, набирает ли она нормально вес. Вам может показаться, что это комплимент: «Ой, я почти не вижу твоего живота!» А для беременной это будет лишний повод волноваться о росте и развитии малыша.

6. Не поздравляйте ее в соцсетях.

Не надо делать публичных заявлений и поздравлений в соцсетях. Если женщина рассказала вам о своей беременности, это не значит, что она хочет поведать об этом всему миру. Оставьте это право самой женщине. А пока держите новость в тайне.

7. Не обращайтесь с ней как с больной.

Беременность – это особое состояние организма, но не заболевание. Беременные могут гулять, заниматься спортом, работать, управлять бизнесом. У одних возникают неприятные симптомы, другие же переносят беременность совершенно легко. Единственное: почти все беременные отличаются повышенной утомляемостью, поэтому обязательно уступайте женщине в положении место в метро.

8. Не рассказывайте ей страшилки про роды.

Поделиться собственным опытом родов – что может быть приятнее. Особенно если это история, как вы рожали два дня, потеряли несколько литров крови и пришлось делать экстренное кесарево. Для женщины, особенно если она беременна впервые, слушать такие страшилки крайне вредно. Поэтому держите их при себе.

9. Скажите ей, что всё будет в порядке.

Беременные и так находятся в постоянном стрессе. Меняется тело женщины, меняется ее жизнь, она беспокоится, сможет ли быть хорошей матерью своему малышу и со всем справляться.

Поэтому не нужно советов, расспросов и страшных историй. Просто поддержите её. Скажите, что медицина сейчас на высоком уровне, роды проходят легко и максимально комфортно. И еще – что она будет замечательной мамой.