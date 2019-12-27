Все мы знаем, что с возрастом в организме человека происходят необратимые изменения. Эти процессы включают в себя не только изнашивание внутренних органов и систем, но и снижение иммунитета и значительное замедление метаболизма

Желание находиться в хорошей форме — прерогатива не только молодых и зрелых женщин, но и представительниц поколения постарше. Наверное, многим знакома ситуация, когда бабушка весь дачный сезон усердно перекапывала грядки, и затем насчитывала утерянные после активных работ килограммы, а, подсовывая тарелку с блинами любимым внукам, говорила, что не ест после шести, чтобы влезть в платье к юбилею. Только вот стремление к потере веса в таком возрасте может сыграть очень злую шутку.

Если молодой организм еще в силах подстроиться под подобный режим питания и справиться с ограничениями, то здоровье пожилых людей это может подорвать и даже привести к летальному исходу. К такому выводу пришли калифорнийские медики, приведя в пример статистику за последние двадцать лет.

Стало ясно, что у похудевших более чем на девять килограммов пожилых дам риск смерти в последующие пять лет возрос на 74%, независимо от того, по какой причине произошла потеря веса (по собственной воле или из-за недуга). Цифра действительно впечатляет и пугает, и, чтобы не попасть в эту страшную статистику, но при этом быть в прекрасной физической форме, врачи рекомендуют пожилым придерживаться средиземноморской диеты. Питание, обогащенное свежими овощами, фруктами, рыбой, злаковыми продуктами и оливками, снижает риск ранней смерти и даже продлевает жизнь.

Залогом стройности считается не жесткое ограничение калорий, а правильное питание, главными спутниками которого являются крепкое здоровье и долголетие. Чтобы сбросить вес без ущерба организму, достаточно придерживаться элементарных правил, которые однозначно будут полезными как для молодых, так и для пожилых.

К слову, можно похудеть раз и навсегда: особая диета. Появилась диета, которая помогает не только раз и навсегда сбросить лишние килограммы, но и вывести токсины.

Каждому хочется выглядеть подтянутым и стройным. Поэтому люди садятся на разнообразные диеты. Она подходит как и спортивным людям, так и тем, кто живет малоподвижной жизнью. Это специально разработанные коктейли, которые помогают сбросить лишний вес, скорректировать фигуру и добавить человеку заряд энергии. Их можно купить либо на официальном сайте, либо у распространителей. Ко всему прочему, коктейль поможет вывести из организма токсины и шлаки. Перед началом любой диеты необходимо получить согласие врачей.

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