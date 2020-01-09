Полезные привычки не так часто фигурируют в жизни современного человека, как вредные, но их легко можно заменить и сделать вредными

Многие еще со школьных времен знают, что курение и употребление алкогольных напитков негативно сказывается на здоровье.

Живя в бешеном ритме, люди также постоянно сталкиваются со стрессовыми ситуациями, вызывающими раздражение и усталость, забывают о правильном питании и полноценном отдыхе. Сегодня для городских жителей даже обычная поездка в транспорте может стать причиной нервного срыва, поэтому ведение здорового образа жизни становится особенно актуальным.

Меняем образ жизни

Считается, что привычка — это вторая натура, это действия которые автоматически повторяются человеком изо дня в день. А некоторые привычки еще и помогают достичь успеха, способствуют развитию и личностному росту. Никогда не поздно начать жить по-новому.

Почему бы не выработать полезные привычки, которые в корне изменят вашу жизнь и станут залогом прекрасного самочувствия? Пусть они вытеснят все остальные. Достаточно придерживаться простых правил в течение трех недель, и результат не заставит себя ждать!

Правильный режим дня

Начните просыпаться в одни теже часы, лучше всего ранним утром. Для того чтобы организм успевал восполнить энергию спать необходимо не менее семи часов. Соблюдение режима приучит организм к дисциплине, при этом у вас появится время перед работой, которое можно целиком и полностью посвятить себе. Однако все должно быть в меру — сон свыше 8 часов вреден.

Сбалансированное и регулярное питание

Необходимо избегать переедания, ограничить употребление фаст-фуда, жирных блюд и сладких кулинарных изделий, отказаться от перекусов на бегу и приема пищи после 19 часов. В рацион следует включить свежие овощи и фрукты, нежирный творог, орехи разных видов, сыр, мясо птицы, рыбу, злаковые.

Есть можно часто, но небольшими порциями. Всегда задумывайтесь о том, что вы собираетесь съесть. Попробуйте пить чаще зеленый чай, меньше кладите сахара в чашку, а конфеты и пирожные заменить полезными сухофруктами, темным шоколадом или медом.

Все внимание на напитки

Для нормального функционирования организму необходимо не менее 1,5 литра чистой воды каждый день. Она улучшает обмен веществ, поэтому рекомендуется начинать каждое утро с двух стаканов воды. Сладкие газировки, кофе и чай, соки из магазинов не способны утолить потребность организма в жидкости полностью. Важно также следить за качеством потребляемой воды, для питья и приготовления пищи следует использовать очищенную или бутилированную.

Спорт — лучшая привычка

В вашей жизни должна присутствовать физическая активность в любом виде. Не нравится бегать по утрам — запишитесь в тренажерный зал или купите абонемент в бассейн. При постоянном стрессе и напряжении на работе помогут расслабиться занятия йогой или пилатесом, можно покрутить педали на велосипеде или заняться аэробоксом. Подберите для себя подходящую программу, практикуйте релаксацию и медитацию, следите за дыханием во время выполнения упражнений. Тренировкам следует отвести около 4 часов в неделю.

Ближе к природе

Прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечные дни, не только улучшают самочувствие и заряжают энергией на весь день, но и повышают тонус организма, улучшают настроение и повышают иммунитет. На улице воздух чище, чем в душном офисе. В рабочие дни можно посвятить небольшой прогулке часть обеденного перерыва или пройтись несколько остановок пешком после трудового дня. Больше двигайтесь, по возможности меньше пользуйтесь личным транспортом, откажитесь от лифта.

Водные процедуры

Контрастный душ — лучший способ взбодриться и укрепить иммунитет, по началу разница температур может быть совсем незначительной. Это отличная тренировка для сосудов и нервной системы. Горячая ванна с аромамаслами поможет расслабиться и снять усталость, полезным будет посещение бани или сауны, а также Спа-процедуры и массаж.

Отказ от курения и алкоголя

Замените вредные привычки полезными — бескомпромиссно и решительно. На корпоративах больше танцуйте, общайтесь, а вместо спиртных напитков попробуйте не менее вкусные безалкогольные коктейли. Стоит избегать также пива, негативно влияющего на органы пищеварения и почки, а также электронных сигарет, кальяна и модного вейпа.

Следует помнить, что здоровье человека во многом определяет его образ жизни. Выработав у себя эти привычки, вы сможете почувствовать себя здоровым, бодрым и активным, продлите свою молодость и настроитесь на позитивное мышление. Это несложно, главное — выйти из зоны комфорта и начать менять свою жизнь к лучшему!

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