Киви — очень необычный фрукт, он способен бороться со многими болячками

Киви — очень необычный фрукт. Он не похож ни на какой другой фрукт. Чем-то он напоминает крыжовник и поэтому одним из его предыдущих названий было — китайский крыжовник. Он не только вкусный, но еще имеет лечебные свойства.

Киви содержит витамины А, В, В1, В2, В3, В6, С, Е, магний, калий, каротин, ферменты, минеральные соли, натрий, клетчатку, никотиновую кислоту. Главный витамин киви — витамин С. Именно этот витамин находится в киви в наибольшем количестве, а это — укрепление иммунитета, защита клеток от повреждений и преждевременного старения.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КИВИ

Применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижает риск кровоизлияний, нормализует артериальное давление. Благодаря калию киви предупреждает отеки, регулируя водно-солевой баланс в организме.

Один киви в день обеспечивает суточную потребность в витамине С — укрепляет иммунитет, улучшает сопротивляемость инфекционным заболеваниям, ускоряет выздоровление.

Пектиновые вещества, содержащиеся в киви, очень ценны для кишечника. Они оздоравливают полезную микрофлору и впитывают вредные продукты обмена веществ.

Киви является отличной основой для экстренных диет: он малокалориен, при этом содержит много минералов и витаминов, устраняет повышенную раздражительность и утомляемость, улучшает водно-солевой баланс, тем самым способствуя похудению.

Кроме того, киви применяется при камнях в почках, анемии, атеросклерозе, ревматизме и других заболеваниях.

Некоторые ученые считают, что киви — самый полезный фрукт и он лечит некоторые болезни. И все же у него есть противопоказания на которые стоит обратить внимание людям при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадиях обострения, особенно при воспалительных заболеваниях и язвенной болезни лучше вообще отказаться от употребления фруктов в свежем виде.

И так — мы познакомились с этим чудесным фруктом. Кушайте киви, будьте сыты и здоровы, но и помните о противопоказаниях и ограничениях.

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