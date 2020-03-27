Ученые обнаружили эффективный способ бросить курить

Всего одна затяжка меняет работу мозга у 70% людей, делая их зависимыми от табачного дыма. Порабощения сигаретой происходит мгновенно, а вот избавиться от пагубных оков крайне сложно.

В последние годы медики бьют тревогу: табачный дым наносит непоправимый вред здоровью, поскольку содержит массу опасных примесей, которые являются канцерогенами и провоцируют развитие рака дыхательных путей и легких. Курение — очень вредная привычка, которая преследует человека всю жизнь.

Как минимум половина всех курильщиков хочет избавиться от зависимости, однако силы воли и терпения хватает максимум в 5% людей. Это связано не только с никотиновой зависимостью, но и с работой мозга, который в зависимых людей работает по-другому, не позволяя отказаться от опасной привычки.

Эксперимент показал, что если некурящие показать деньги или вкусную еду, то он начинает испытывать положительные эмоции, однако у курильщиков равнодушие к радости меняется только при виде сигареты. Ученые проанализировали эту особенность и назвали эффективный способ бросить курить.

Лучше всего в борьбе с пагубной привычкой помогает комбинация с когнитивно-поведенческой психотерапии и медикаментозного воздействия препаратами, которые подтвердили свою эффективность и безопасность с позиций доказательной медицины.

При этом важно строго придерживаться правильного дозирования предназначенных человеку препаратов, подобранных с учетом степени зависимости, тяжести клинических проявлений и мотивации человека, защитит от возможных рецидивов.

Самолечение может только ухудшить ситуацию, ведь неправильно подобранные дозы могут полностью дискредитировать сам метод лечения. Продолжительность курса составляет минимум три месяца. Специалист отметил, что только 25% удалось полностью отказаться от курения, другие же снова взяли сигарету в руки в течение года, а потому не стоит опускать руки после первого срыва.

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Врачи первичного звена помогать Украинский принимать решение бросить курить, составлять для пациентов план отказа, сопровождать их в этом процессе.

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