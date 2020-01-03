Женщина часто по утрам выглядит в лучшем случае как панда, с огромными синяками и мешками под глазами, но есть действенные способы, чтобы избавиться от этой проблемы

Избавиться от ненавистных симптомов бессонницы можно с помощью этих советов, пишет Clutch.

Приложи что-нибудь холодное

Избавиться от отеков под глазами можно, приложив к ним что-нибудь холодное. Это может быть охлажденная металлическая ложка, кубики льда, или холодный компресс из ватных дисков, смоченных в ледяной воде. Компресс надо держать в течении 10-15 минут.

Этот способ очень эффективен, так как холод сужает сосуды, соответственно и отеки проходят быстро.

Используй маски

Самым действенным натуральным средством в борьбе с мешочками считается смесь сока алоэ (2 ст.л.) и огурца (0.5 ч.л.), ее необходимо наносить на ночь, перед сном. А утром уже смыть.

При чем эти два ингредиента по раздельности тоже есть смысл использовать: прикладывать к отекам можно разрезанные вдоль листья алоэ и охлажденные кружочки огурца.

Еще один верный рецепт: взбей яичный белок и кисточкой нанеси на зону под глазами. После того, как он высохнет (10-15 мин.) просто смой холодной водой.

Выпей много воды

Не за один раз, конечно же, но в течении дня старайся перевыполнить норму. Очень часто отеки появляются в следствии задержки воды в организме — ее выведение тормозят соли, съеденные в большом количестве накануне.

Купи специальное средство

В наше время магазины косметики предлагают огромный выбор всевозможных масок для лица, патчей под глаза и специальных кремов и гелей — все на твой вкус. Желательно, перед покупкой изучить отзывы о средстве, чтобы точно не прогадать.

Высыпайся

Как минимум 8 часов здорового сна лишат тебя «радости» каждое утро видеть мешки под глазами. Еще один действенный совет: спи на спине, а не на животе. Потому что во втором варианте жидкость притекает к лицу, формируя отеки.

Позаботься о глазах

Кожа вокруг них очень чувствительна, поэтому важно за ней правильно ухаживать: как минимум, не забывай об увлажняющем креме.

Посети врача

Не исключено, что причиной мешков является какая-то внутренняя болезнь. Мононуклеоз, дерматит, аллергия и еще множество неприятных заболеваний, которые сопровождаются отеками на лице.

А чтобы выглядеть на 10 лет моложе, уже необязательно идти к хирургу. Визажисты создали специальную технику лифтинг-макияжа, который сделает твое лицо свежее и подтянутей.

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