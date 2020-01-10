Отсутствие лишних сантиметров на талии — один из признаков здоровья человека любой национальности. Специалисты составили рейтинг стран, где живут самые стройные люди

Лишний вес и ожирение — очень серьезная проблема современного общества, которую пытаются решить медики, эксперты в области питания и Всемирная организация здоровья.

Недавно представители ВОЗ провели исследование и составили рейтинг стран Европы по количеству, проживающих там людей с лишним весом, сообщает Сlutch.ua

Всего в списке было 53 страны, куда вошли как европейские страны так и республик и бывшего Советского Союза. Лидирующие позиции заняли следующие нации: Турция (32,1%), Мальты (28,9%), Великобритания (28,9%), Венгрия (26,4%), Литва (26,3%).

В противовес ожирению, самыми стройными являются жители таких стран, как Таджикистан (14,2%), Киргизстан и Узбекистан (по 16,6%), Босния (17,9), Туркменистан (16,6%), Молдова (18,9%). В этой статистике украинский народ оказался на 38 месте с показателем 24,1%, настолько стройный наш народ.

При этом российские граждане оказались немного худее от нас — 32-е место в общем рейтинге (23,1%).

Ранее мы сообщали, что большинство людей применяет ватные палочки для очистки ушей, несмотря на то, что врачи и сами производители изделий рекомендуют этого не делать. В момент своего появления ватные палочки не рассматривались как средство для очистки ушного канала (уход за ушами был лишь одним из десятков приложений, указанных в рекламе), однако об опасностях такого их использования покупателей никто не предупреждал.

По словам Фицджеральда, для ушного канала сера — такая же защиту, как слезы для глаз. Она производит естественное очищение, а также спасает тонкую и чувствительную кожу от раздражения, микротрещин и инфекций. Отоларинголог отмечает, что уши не нужно чистить в принципе: у организма есть для этого собственные эффективные механизмы.

Фитцджеральду не удалось обнаружить статистики по количеству травм, связанных с ватными палочками, однако врачи заявляют, что большинство случаев возникновения ушной инфекции или внутренних травм связано именно с ними.

Напомним, ученые установили, что снотворные препараты опасны для жизни.

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