Холодные ноги – это не только дискомфорт, который изрядно может досаждать сопутствующими неприятными симптомами, но и признак серьезного недуга, о котором организм, таким образом, подает сигналы

Чтобы согреться в холодную погоду нужно выпить чай и укутаться в что-то теплое. Таким образом твое тело быстро возвращается к нормальной температуре. Но вот беда, ноги все равно остались холодными.

Когда есть проблемы с кровообращением, холодные ноги — привычное явление. Но это не единственная причина такой особенности. Из этого материала ты узнаешь, когда с холодными конечностями нужно обратиться к специалисту, а когда нет повода для беспокойства.

Гемоглобин понижен

Как только уровень гемоглобина падает, из организма «выветривается» тепло. От таких процессов страдают в первую очередь конечности. Чтобы узнать есть у тебя анемия или нет, нужно сдать анализы.

Недостаток полезных веществ

Когда организму явно недостает минералов и витаминов, он «закатывает истерику» в виде холодных ног. Ткани не получают необходимых питательных веществ, а значит кровь не может полноценно осуществлять свое обращение. Не забывай о том, что строгие диеты не дают возможности телу получать важную дозу витаминов и минералов, не испытывай таким образом свой организм на прочность.

Опасные заболевание

Холодные ноги могут быть одним из симптом серьезных заболеваний: сердечно-сосудистых, проблем с щитовидной железой и даже атеросклерозом.

Важно обратить внимание на другие признаки и для постановки диагноза обратиться к к врачу.

Зависимость от погоды

Тот случай, когда беспокоиться о мерзлявости ног нет особого повода. Когда на улице холодно и конечности начинают подмерзать. Единственное правильное решение — утепляться. Не допускай, чтобы ноги находились в холоде или перемерзали. Теплые носки и правильная сезонная обувь, твое спасение.

Стрессовое состояние

Длительное нахождение в состоянии стресса может привести не только к психологическим расстройствам, но и к мерзлявости ног.

Постарайся оградить себя от стресса, не только чтобы сохранить конечности теплыми, но и чтобы уберечь себя от ряда заболеваний.

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