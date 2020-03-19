Комнатные растения — источник кислорода и свежего воздуха, поэтому они должны быть в каждом доме

Украшая свое жилье, покупая мебель и элементы декора, мы обычно не задумываемся о том, что качество воздуха в нашем доме при этом может измениться не в лучшую сторону.

Помогут в борьбе за качество воздуха наши зеленые комнатные любимцы. Многие растения «умеют» очищать воздух дома, собирая пыль, задымление и другие частицы и тяжелые соединения, опасные для здоровья.

Вот 6 лучших растений, которые вы должны иметь в вашем доме:

Алоэ — это растение отлично подходит для повышения уровня кислорода в вашем доме. Также растение поглощает углекислый газ, окись углерода иформальдегид. Алоэ может достичь того же, чего и девять биологическихочистителей воздуха.

Фикус — это неприхотливое растение, потому что ей не нужно много света. Фикус эффективен, когда дело доходит до очистки воздуха. Но будьте осторожны, если у вас есть маленькие дети или домашние животные, потому что листья могут быть ядовитым.

Плющ (Hedera Helix) — каждый человек безусловно должна иметь это растение у себя дома. Он удаляет 60% токсинов из воздуха в течение шести часов.

Хлорофитум — это растение обладает способностью осуществлять фотосинтез при минимальном освещении. Он прекрасно поглощает токсины из воздуха, такие как формальдегид, стирол и оксид углерода, а также бензин. Одно растение эффективно очищает воздух на 200 квадратных метров пространства.

Сансаверия — это растение практически не поддается разрушению, и отлично подходит для того, чтобы ее у себя дома. Она очень устойчива и требует очень мало света для фотосинтеза. Кроме того, удаляет токсины и отлично подходит для спальни, так как производит кислород в ночное время.

Спатифиллум — отлично подходит для удаления химических токсинов из воздуха. Это растение фильтрует формальдегид из воздуха, а также трихлорэтилен.

Напомним, губит быстрее, чем терроризм и ВИЧ: сколько лет жизни теряют украинцы из-за грязного воздуха

Как сообщала Politeka, нечем дышать: как защитить себя, пока экология не стала проблемой здоровья

Также Politeka писала, что отравляет жизнь миллионов: в ВОЗ забили тревогу из-за глобальной угрозы