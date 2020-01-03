По мнению специалиста, волосы седеют не только от старости, этот процес зависит от множества разных факторов
О 5 причинах появления седых волос доктор Комаровский рассказал на своей странице в Instagram, пишет Сlutch.
Откуда берутся седые волосы:
Первая причина: генетика
Склонность к ранней седине может быть генетической. То есть, если ваши родители, бабушки, дедушки, поседели слишком рано, то, вполне возможно, что и тебя ждет такая же участь.
Вторая причина: сердечные болезни
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Это касается мужчин: раннее появление седых волос может говорить о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. Так, согласно недавнему исследованию, седые волосы связаны с повышенным риском заболеваний сердца у мужчин.
Третья причина: курение
Если человек курит или раньше был курильщиком, седина демонстрирует степень воздействия этой вредной привычки на организм. Исследование, проведенное в 2013 году показало, что у курильщиков вдвое чаще преждевременно появляются седые волосы по сравнению с людьми, которые не курят.
Четвертая причина: нехватка витаминов
Ранняя седина действительно может сигнализировать о дефиците витаминов в организме и о дисбалансе в питании.
Пятая причина: «окислительный стресс»
Волосяные фолликулы могут страдать от «окислительного стресса». Как показало то же исследование 2013 года, массивный окислительный стресс из-за накопления перекиси водорода в волосяном фолликуле, заставляет волосы отбеливать себя изнутри, а значит человек седеет намного раньше положенного срока.
Также ранее сообщалось, что известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что является самой главной ошибкой при воспитании ребенка. Об этом он написал в Instagram.
«Взаимоотношения младенца и экрана (совершенно не принципиально, о каком экране идет речь — телевизор, ноутбук, планшет, смартфон) — это острейшая проблема современности. И педиатры, и педагоги, и психологи в один голос буквально кричат об огромном количестве проблем, которые связаны с избытком электронных устройств в окружающей младенца среде», — пишет Комаровский.
Напомним, ранее Комаровский предостерегал родителей о страшной угрозе.
Как сообщала Politeka, доктор Комаровский открыл правду о лекарстве, которым пользуются все.
Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как уберечься от смертельной опасности.