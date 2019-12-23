Точный диагноз может поставить только квалифицированный врач

Шизофрения — это серьезное психическое расстройство. Прежде чем поставить или опровергнуть диагноз, специалисты проводят ряд анализов и тестов. При обнаружении ранних симптомов шизофрении, следует обратиться за помощью в больницу.

Первые признаки заболевания могут проявиться в возрасте от 16 до 30 лет. Точная причина заболевания до сих пор не установлена, медики считают, что она передается «по наследству».

Изоляция от общества

На начальной стадии шизофрении человек может избегать общения с людьми, в том числе со своей семьей, друзьями. Такой человек будет стремиться полной изоляции, может перестать ходить на занятия в школу, на работу или другие социальные мероприятия, даже если раньше любила посещать места массового скопления людей. К начальных признаков психического расстройства можно отнести в том числе отказ от любимого занятия или от еды.

Личная гигиена

Человек перестает следить за личной гигиеной. Считается, что при шизофрении даже самые простые действия выдаются больному очень сложными. Квалифицированные специалисты отмечают, что человек с расстройством начинает медленно принимать ванну, медленно чистить зубы и очень долго умывать лицо. Постепенно интервалы между процедурами увеличиваются, и если вы заметите подобные признаки у своих близких, начинайте бить тревогу. Такое поведение проявляется и при депрессии.

Религия и другие одержимости

Шизофрения может начать проявляться в виде одержимости религией, мистикой, эзотерикой и субкультурами, а также паранормальными явлениями. Пациенты с психическим расстройством склонны к крайностям и галлюцинаций на почве своей привязанности.

Резкие движения

Пациенты с таким расстройством на ранней стадии начинают часто моргать, подергивать уголками рта, а также в них слишком активная мимика. Стоит отметить, что если активная мимика всегда была свойственна человеку, значит она никакого отношения не имеет к психическому расстройству. Также специалисты рекомендуют обращать внимание на движение конечностей.

Голоса в голове

Шизофрения может поразить любой из пяти человеческих чувств, но слуховые галлюцинации проявляются чаще всего. Больные начинают слышать голоса и выполнять те требования, которые они выдвигают. При таком признаке человек уверен, что не все мысли в голове принадлежат именно ей.

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