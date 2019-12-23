Ученые разгадали секрет, почему одни женщины привлекательнее других для мужчин

Ученые выяснили, что в женском организме в период максимальной фертильности выделяются гормоны, которые и создают привлекательные для мужчин ароматы.

Некоторые женщины пахнут привлекательнее для мужчин, чем другие, и теперь ученые выяснили причину этого. Оказывается, что дамы, которые находятся на пике фертильности в своих месячных циклах выделяют репродуктивные гормоны, которые вносят свой вклад в создание удивительно волшебного аромата для мужчин.

В ходе эволюции люди научились реагировать на едва уловимые подсказки при выборе партнеров, которые способны обеспечить им продолжения рода, как считают исследователи из Университета Берна в Швейцарии. Именно поэтому повышенный уровень гормона эстрогена и снижен показатель прогестерона влияют на запах женщины.

Два этих гормоны регулируют менструальные циклы, и их показатели в организме являются ключевыми для определения женской фертильности в течение каждого месяца. В ходе исследования 28 женщин пожертвовали запахи своего тела, а затем их дали оценить 57 мужчинам. Все представители сильного пола определяли привлекательность запахов по шкале от 0 до 100. Их запахи содержались на специальных кусочкам ваты, которые впитывали пот в области подмышек в течение ночи. Уровень гормонов в организме женщин определялся из образцов слюны.

Наблюдения показали, что максимально привлекательным считался тот женский запах, который проводился организмом с максимально высоким уровнем эстрогена и максимально низким показателем прогестерона. Все это является признаком высокого уровня фертильности. Причем мужчины не могли логично объяснить, почему именно этот запах женщины кажется им более привлекательным, а значит, в дело вступали те же эволюционные механизмы.

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